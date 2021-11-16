В США рассказали о переговорах Байдена с Си Цзиньпином

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, о переговорах президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Президент Байден в диалоге с председателем Си Цзиньпином действительно поднимал вопрос о необходимости проведения нескольких раундов диалога по стратегической стабильности. Этот диалог должен проходить под лидерством глав государства и под управлением высокопоставленных команд с обеих сторон», — цитирует РИА Новости Салливана.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита с Байденом заявил, что Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние вопросы, но и выполнять международные обязательства.