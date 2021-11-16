Премьер Северной Македонии заявил о завершении интеграции страны в НАТО

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о завершении интеграции страны в НАТО.

Об этом говорится на официальном сайте кабмина балканской республики.

«С подписанием сегодня совместной декларации процесс военной интеграции Республики Северная Македония в командные структуры и в структуру сил Североатлантического союза официально завершён», — заявил Заев.

По его словам, на сегодняшний день Северная Македония полностью интегрирована в НАТО в военном отношении и гордо стоит «бок о бок с нашими союзниками».

27 марта 2020 года бывший госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО.