Премьер Северной Македонии заявил о завершении интеграции страны в НАТО
- Reuters
Об этом говорится на официальном сайте кабмина балканской республики.
«С подписанием сегодня совместной декларации процесс военной интеграции Республики Северная Македония в командные структуры и в структуру сил Североатлантического союза официально завершён», — заявил Заев.
По его словам, на сегодняшний день Северная Македония полностью интегрирована в НАТО в военном отношении и гордо стоит «бок о бок с нашими союзниками».
27 марта 2020 года бывший госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО.