В Польше заявили об использовании мигрантами детей для нападений
- Reuters
«Мигранты используют детей для нападений», — говорится в сообщении польского оборонного ведомства в Twitter.
Migranci wykorzystują do ataków dzieci. #Kuźnica— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
-#granica@Straz_Graniczna@PolskaPolicja@StZarynpic.twitter.com/EEmGFDSRIy
Ранее следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту применения Польшей спецсредств против нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.