Минобороны Польши наградит пограничников и солдат на границе с Белоруссией

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Польские пограничники, принявшие участие в отражении штурма мигрантов на границе с Белоруссией, получат денежную премию. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
Минобороны Польши наградит пограничников и солдат на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Все солдаты, служащие в настоящее время на границе, получат специальные финансовые награды», — написал Блащак в своём аккаунте в Twitter.

Он также выразил благодарность пограничникам за пресечение попытки штурма границы со стороны нелегальных мигрантов.

По словам Блащака, благодаря действиям солдат на границе «Польша по-прежнему находится в безопасности».

Ранее сообщалось, что мигранты на польско-белорусской границе начали ломать ограждение.

Позже часть пытавшихся штурмовать польскую границу мигрантов ушли в лес.

В Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

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