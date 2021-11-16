Минобороны Польши наградит пограничников и солдат на границе с Белоруссией
- Reuters
«Все солдаты, служащие в настоящее время на границе, получат специальные финансовые награды», — написал Блащак в своём аккаунте в Twitter.
Он также выразил благодарность пограничникам за пресечение попытки штурма границы со стороны нелегальных мигрантов.
По словам Блащака, благодаря действиям солдат на границе «Польша по-прежнему находится в безопасности».
Ранее сообщалось, что мигранты на польско-белорусской границе начали ломать ограждение.
Позже часть пытавшихся штурмовать польскую границу мигрантов ушли в лес.
В Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.