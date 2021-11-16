Прокуратура Нидерландов подтвердила факт задержания россиянина

В прокуратуре провинции Северная Голландия подтвердили факт задержания россиянина Дениса Дубникова по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщила пресс-секретарь ведомства Илзе де Хейр.

«Могу подтвердить, что 2 ноября в аэропорту Схипхол был задержан мужчина из России. Мы не можем сказать, когда произойдёт его возможная экстрадиция в США», — сказала она.

По словам собеседницы издания, максимальный срок содержания под стражей с целью дальнейшей выдачи составляет 60 дней. За это время американская сторона должна подать полный пакет документов по запросу об экстрадиции.

Адвокат россиянина Аркадий Бух ранее заявил, что ФБР «фактически похитило» Дубникова. По словам правозащитника, он может получить до 20 лет тюрьмы.