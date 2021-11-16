В МИД Ирака назвали число желающих вернуться на родину из Белоруссии
- Reuters
«На данный момент зарегистрировали 170 желающих добровольно вернуться, выдано 55 транзитных паспортов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Ахмада ас-Саххафа.
По его словам, сотрудники ведомства контактируют с руководством минского аэропорта для организации вывозного рейса. Вылет запланирован на четверг, 18 ноября.
Ранее посольство Ирака в России сообщило, что около 200 иракцев просят о репатриации из Белоруссии.