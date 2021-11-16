В МИД Ирака назвали число желающих вернуться на родину из Белоруссии

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В МИД Ирака зарегистрировали 170 заявок о возвращении на родину от иракских граждан, которые находятся около белорусско-польской границы.
В МИД Ирака назвали число желающих вернуться на родину из Белоруссии
  • Reuters

«На данный момент зарегистрировали 170 желающих добровольно вернуться, выдано 55 транзитных паспортов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Ахмада ас-Саххафа.

По его словам, сотрудники ведомства контактируют с руководством минского аэропорта для организации вывозного рейса. Вылет запланирован на четверг, 18 ноября.

Ранее посольство Ирака в России сообщило, что около 200 иракцев просят о репатриации из Белоруссии.

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