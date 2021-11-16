Суд в Турции разрешил выезд из страны для семерых россиян, подозреваемых в поджоге леса

Суд Антальи снял запрет на выезд из Турции семерых российских туристов, которые подозреваются в поджоге леса. Об этом заявила адвокат Анастасия Колпащикова.

«Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны», — приводит РИА Новости слова Колпащиковой.

Следующее заседание по делу пройдёт в мае.

Генконсульство России в Анталье подтвердило информацию о снятии запрета на выезд россиян.

Ранее суд в Турции освободил из-под стражи семерых россиян.

Они были арестованы на юге Турции по подозрению в непредумышленном поджоге леса.

Подробнее по теме — в материале RT.