Суд в Турции разрешил выезд из страны для семерых россиян, подозреваемых в поджоге леса

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Суд Антальи снял запрет на выезд из Турции семерых российских туристов, которые подозреваются в поджоге леса. Об этом заявила адвокат Анастасия Колпащикова.
Суд в Турции разрешил выезд из страны для семерых россиян, подозреваемых в поджоге леса
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«Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны», — приводит РИА Новости слова Колпащиковой.

Следующее заседание по делу пройдёт в мае. 

Генконсульство России в Анталье подтвердило информацию о снятии запрета на выезд россиян.

Ранее суд в Турции освободил из-под стражи семерых россиян.

Они были арестованы на юге Турции по подозрению в непредумышленном поджоге леса.

Подробнее по теме — в материале RT.

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