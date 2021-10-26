Суд в Турции освободил из-под стражи россиян, арестованных по делу о поджоге леса

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил RT, что суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса.

«Апелляция адвокатов была удовлетворена. Была изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу», — сказал он.

По словам Мельникова, этого удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД России, адвокатов и правозащитников.

Уточняется, что обвинения с туристов пока не сняты, они останутся в Турции.

Ранее сообщалось, что семеро российских туристов были арестованы на юге Турции по подозрению в непредумышленном поджоге леса.

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