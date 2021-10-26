Суд в Турции освободил из-под стражи россиян, арестованных по делу о поджоге леса
- Pixabay
«Апелляция адвокатов была удовлетворена. Была изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу», — сказал он.
По словам Мельникова, этого удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД России, адвокатов и правозащитников.
Уточняется, что обвинения с туристов пока не сняты, они останутся в Турции.
Ранее сообщалось, что семеро российских туристов были арестованы на юге Турции по подозрению в непредумышленном поджоге леса.
Подробнее по теме — в материале RT.