Лавров заявил, что Россия уделяет большое внимание природоохранной повестке дня

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Глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам первого международного детско-юношеского конкурса «Экология — дело каждого» отметил, что Россия уделяет большое внимание природоохранной повестке дня.
Лавров заявил, что Россия уделяет большое внимание природоохранной повестке дня
  • РИА Новости

Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Российская Федерация уделяет большое внимание природоохранной повестке дня. Это логично с учётом нашей обширной территории и колоссальных природных богатств: громадного запаса пресной воды, лесных массивов, природных ископаемых, уникальных диких животных. Мы всегда должны помнить, что все эти ресурсы являются исчерпаемыми и уязвимыми, поэтому относиться к ним следует крайне бережно», — заявил министр.

Он сообщил, что «твёрдую позицию на экологическом направлении Россия занимает и на международных площадках».

«Последовательно выступаем за достижение целей устойчивого развития ООН, которые были сформулированы в «Повестке дня — 2030». От этого напрямую зависит уровень и качество жизни всех людей на планете», — сказал Лавров.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили шаги сотрудничества по климату.

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