Польский аналитик прокомментировал планы России помочь решить миграционный кризис
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«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона: Польшу, Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», — приводит слова Будзиша РИА Новости.
По его мнению, ведущими игроками по решению миграционного кризиса Россия считает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову», — заключил Будзиш.
Ранее президент России Владимир Путин призвал к диалогу по ситуации с мигрантами между ЕС и Белоруссией.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москве следует повлиять на Минск в вопросе миграционного кризиса в интересах улучшения отношений с Евросоюзом.