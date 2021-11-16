Польский аналитик прокомментировал планы России помочь решить миграционный кризис

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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасение в связи с российским планом по урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Польский аналитик прокомментировал планы России помочь решить миграционный кризис
  • © Leonid Shcheglov / BELTA
  • AP

«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона: Польшу, Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», — приводит слова Будзиша РИА Новости.

По его мнению, ведущими игроками по решению миграционного кризиса Россия считает Германию и Францию.

«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову», — заключил Будзиш.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к диалогу по ситуации с мигрантами между ЕС и Белоруссией.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москве следует повлиять на Минск в вопросе миграционного кризиса в интересах улучшения отношений с Евросоюзом.

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