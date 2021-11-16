В Норвегии заявили о готовности ввести санкции против Белоруссии

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Норвегия готова поддержать новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, которые планируется ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

«Норвегия поддержит санкции в отношении Белоруссии», — цитирует ТАСС Хюитфельдт.

Он подчеркнула, что Норвегия не хочет, «чтобы это движение мигрантов продолжалось».

По словам главы МИД, ситуация на белорусско-польской границе — «это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни».

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

К тому же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты и Евросоюз работают в тесной координации над новыми санкциями в отношении Белоруссии.

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