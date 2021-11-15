В Белом доме заявили о координации США и ЕС по новым санкциям против Белоруссии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты и Евросоюз работают в тесной координации над новыми санкциями в отношении Белоруссии.

Заявление Псаки приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте... с нашими партнёрами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку», — сказала Псаки, отметив, что речь идёт в том числе о подготовке дальнейших санкций.

При этом она заявила, что США продолжают призывать Россию поспособствовать разрешению ситуации.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск будет вынужден принять жёсткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить