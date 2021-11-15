В Белом доме заявили о координации США и ЕС по новым санкциям против Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты и Евросоюз работают в тесной координации над новыми санкциями в отношении Белоруссии.

Заявление Псаки приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте... с нашими партнёрами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку», — сказала Псаки, отметив, что речь идёт в том числе о подготовке дальнейших санкций.

При этом она заявила, что США продолжают призывать Россию поспособствовать разрешению ситуации.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск будет вынужден принять жёсткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза.