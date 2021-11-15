Глава Евросовета рассказал о переговорах с Зеленским
- Reuters
Об этом Мишель заявил в Twitter.
«Обсудил с президентом Зеленским ситуацию с безопасностью вдоль украинской границы и белорусский миграционный кризис», — сообщил он.
По его словам, сотрудничество Евросоюза и Украины «непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных вызовов».
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что не исключается вариант введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией областях в целях урегулирования миграционного кризиса.