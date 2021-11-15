Глава Евросовета рассказал о переговорах с Зеленским

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Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на украинской границе и миграционный кризис в Белоруссии.
Глава Евросовета рассказал о переговорах с Зеленским
  • Reuters

Об этом Мишель заявил в Twitter.

«Обсудил с президентом Зеленским ситуацию с безопасностью вдоль украинской границы и белорусский миграционный кризис», — сообщил он.

По его словам, сотрудничество Евросоюза и Украины «непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных вызовов».

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что не исключается вариант введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией областях в целях урегулирования миграционного кризиса.

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