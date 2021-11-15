Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о своём разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

По его словам, Макей отверг ответственность белорусской стороны за ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Мы говорили о гуманитарной помощи этим людям, мы говорили об их репатриации. Однако он отверг всякую ответственность за то, что эти люди находятся там», — цитирует Борреля ТАСС.

Соответствующее заявление представитель Евросоюза сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД и встречи министров иностранных дел ЕС и стран «Восточного партнёрства».

Ранее сообщалось, что Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.