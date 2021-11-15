В МИД Латвии рассказали о политическом соглашении по санкциям против Белоруссии

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Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил о достижении политического соглашения о применении нового пакета санкций против Белоруссии.
В МИД Латвии рассказали о политическом соглашении по санкциям против Белоруссии
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Об этом он сообщил агентству ЛЕТА.

«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперёд с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям», — отметил министр.

Вместе с этим Ринкевичс указал, что планируется, что пятый пакет санкций будет касаться белорусских чиновников, а также компаний, которые участвуют в организации перевозки мигрантов в Белоруссию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов защищаться, если Евросоюз примет решение ввести дополнительные санкции против республики.

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