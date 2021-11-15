Лукашенко заявил о намерении «защищаться» при введении новых санкций ЕС
- AP
«Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.
Лукашенко отметил, что ЕС пугает Минск санкциями.
«Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком — и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда», — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.