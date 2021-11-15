Лукашенко заявил о намерении «защищаться» при введении новых санкций ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов защищаться, если Евросоюз примет решение ввести дополнительные санкции против республики.
Лукашенко заявил о намерении «защищаться» при введении новых санкций ЕС
  • AP

«Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Лукашенко отметил, что ЕС пугает Минск санкциями.

«Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком — и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.

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