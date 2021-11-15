Генсек НАТО заявил о «необычной концентрации» военных сил России близ границы с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг от спекуляций по теме намерений российских военных на границе с Украиной.

«Никто из нас не должен спекулировать слишком много, но факт заключается в том, что мы видим необычную концентрацию военных сил России, и мы видели, что Россия в прошлом показала готовность использовать эти силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия», — приводит его слова Интерфакс.

Столтенберг призвал Москву снизить напряжённость.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ранее обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.

Президент России Владимир Путин в беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.