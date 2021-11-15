Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы нападения на членов восточной части альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент не видит угрозы прямого военного нападения на членов восточной части альянса.
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы нападения на членов восточной части альянса
  • AP

Об этом он заявил по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы не видим никакой очевидной военной угрозы нападения против какой-либо из стран НАТО (на востоке. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг объявил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

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