Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы нападения на членов восточной части альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент не видит угрозы прямого военного нападения на членов восточной части альянса.

Об этом он заявил по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы не видим никакой очевидной военной угрозы нападения против какой-либо из стран НАТО (на востоке. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг объявил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.