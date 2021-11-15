Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы нападения на членов восточной части альянса
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Об этом он заявил по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Мы не видим никакой очевидной военной угрозы нападения против какой-либо из стран НАТО (на востоке. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг объявил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.