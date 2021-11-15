Le Parisen: Макрон поменял синий оттенок цвета на французском флаге

Президент Франции Эммануэль Макрон поменял синий оттенок цвета на французском флаге на более тёмный. Об этом пишет газета Le Parisen.

«Французский триколор теперь состоит из тёмно-синего, белого и красного цветов», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что смена оттенков оставалась незамеченной более года, так как об этом не было официального заявления.

Изменение произошло отчасти по эстетическим причинам, так как флаги Франции и ЕС висели рядом друг с другом и их цвета совпадали.

Уточняется, что решение о смене оттенка было принято Макроном в июле 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

Ране Макрон анонсировал создание «центра совершенства» французской гастрономии, целью которого станет повышение квалификации местных поваров и продвижение национальной кухни в мире.