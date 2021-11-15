Le Parisen: Макрон поменял синий оттенок цвета на французском флаге
«Французский триколор теперь состоит из тёмно-синего, белого и красного цветов», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что смена оттенков оставалась незамеченной более года, так как об этом не было официального заявления.
Изменение произошло отчасти по эстетическим причинам, так как флаги Франции и ЕС висели рядом друг с другом и их цвета совпадали.
Уточняется, что решение о смене оттенка было принято Макроном в июле 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.
Ране Макрон анонсировал создание «центра совершенства» французской гастрономии, целью которого станет повышение квалификации местных поваров и продвижение национальной кухни в мире.