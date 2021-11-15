Le Parisen: Макрон поменял синий оттенок цвета на французском флаге

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Президент Франции Эммануэль Макрон поменял синий оттенок цвета на французском флаге на более тёмный. Об этом пишет газета Le Parisen.

«Французский триколор теперь состоит из тёмно-синего, белого и красного цветов», — приводит Интерфакс сообщение.  

Отмечается, что смена оттенков оставалась незамеченной более года, так как об этом не было официального заявления.

Изменение произошло отчасти по эстетическим причинам, так как флаги Франции и ЕС висели рядом друг с другом и их цвета совпадали.

Уточняется, что решение о смене оттенка было принято Макроном в июле 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

Ране Макрон анонсировал создание «центра совершенства» французской гастрономии, целью которого станет повышение квалификации местных поваров и продвижение национальной кухни в мире.

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