Макрон объявил о планах по созданию «центра совершенства»

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание «центра совершенства» французской гастрономии, целью которого станет повышение квалификации местных поваров и продвижение национальной кухни в мире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Центр по обучению и повышению квалификации для всех кулинарных профессий должен позволить приблизиться к совершенству, проводить подготовку к крупным соревнованиям и готовить людей побеждать от имени и под цветами флага Франции», — заявил Макрон, выступая в преддверии «обеда поваров».

По его словам, соответствующее учреждение может быть создано в городе, который считается мировой столице гастрономии — в Лионе.

Издание отмечает, что изначально идея создания «центра совершенства» принадлежит бывшему шеф-повару Елисейского дворца Гийому Гомесу.

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