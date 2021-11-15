В Перу с 15 декабря ужесточают коронавирусные ограничения

С 15 декабря в Перу для нахождения в закрытых общественных местах гражданам необходимо будет предоставлять справку о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает официальная газета правительства республики El Peruano.

«Граждане старше 18 лет для нахождения в закрытых общественных местах должны будут представить сертификат о полной вакцинации против коронавируса», — сообщает издание.

Кроме того, курьеры и водители общественного транспорта должны иметь две дозы вакцины для осуществления рабочей деятельности.

Отмечается, что компании, чей штат сотрудников превышает десять человек, смогут работать в обычном режиме при условии вакцинации всех работников.

В июле глава Минздрава Перу Оскар Угарте заявил, что власти страны рассчитывают вакцинировать от коронавируса до конца года всех граждан и резидентов.