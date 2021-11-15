В Перу с 15 декабря ужесточают коронавирусные ограничения

Короткая ссылка
С 15 декабря в Перу для нахождения в закрытых общественных местах гражданам необходимо будет предоставлять справку о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает официальная газета правительства республики El Peruano.

«Граждане старше 18 лет для нахождения в закрытых общественных местах должны будут представить сертификат о полной вакцинации против коронавируса», — сообщает издание.

Кроме того, курьеры и водители общественного транспорта должны иметь две дозы вакцины для осуществления рабочей деятельности.

Отмечается, что компании, чей штат сотрудников превышает десять человек, смогут работать в обычном режиме при условии вакцинации всех работников.

В июле глава Минздрава Перу Оскар Угарте заявил, что власти страны рассчитывают вакцинировать от коронавируса до конца года всех граждан и резидентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить