В Перу заявили, что до конца года готовы вакцинировать всех граждан

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Глава Минздрава Перу Оскар Угарте заявил, что власти страны рассчитывают вакцинировать от коронавируса до конца года всех граждан и резидентов.
В Перу заявили, что до конца года готовы вакцинировать всех граждан
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью RPP.

«Я уверен, что до декабря мы сможем вакцинировать не только всё население Перу, но и резидентов страны», — сообщил Угарте.

Он отметил, что в III квартале ожидается прибытие 8,4 млн доз вакцины Pfizer, ещё 17 млн — в IV квартале. Также в ближайшее время ожидается поставка ещё 3 млн доз вакцины Sinopharm.

Всего в страну запланированы поставки 63 млн доз вакцин от COVID-19. Население Перу составляет 32,51 млн человек.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса.

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