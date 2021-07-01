В Перу заявили, что до конца года готовы вакцинировать всех граждан

Глава Минздрава Перу Оскар Угарте заявил, что власти страны рассчитывают вакцинировать от коронавируса до конца года всех граждан и резидентов.

Об этом он заявил в интервью RPP.

«Я уверен, что до декабря мы сможем вакцинировать не только всё население Перу, но и резидентов страны», — сообщил Угарте.

Он отметил, что в III квартале ожидается прибытие 8,4 млн доз вакцины Pfizer, ещё 17 млн — в IV квартале. Также в ближайшее время ожидается поставка ещё 3 млн доз вакцины Sinopharm.

Всего в страну запланированы поставки 63 млн доз вакцин от COVID-19. Население Перу составляет 32,51 млн человек.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса.