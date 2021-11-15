В Минздраве Израиля одобрили детскую вакцинацию от коронавируса
«Данные эффективности, представленные компанией Pfizer, указывают на эффективность порядка 91% в предотвращении заболевания среди детей 5—11 лет в рамках клинических исследований», — сообщается в Facebook-аккаунте государственного ведомства.
Старт вакцинации для данной возрастной группы будет определён в ближайшее время.
Ранее Министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет лишь в особых случаях, например при риске развития у них тяжёлых форм заболевания.