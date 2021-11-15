В Минздраве Израиля одобрили детскую вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор израильского Минздрава Нахман Аш принял рекомендацию Центра по борьбе с эпидемиями (ЦАТАМ) и консультативной группы по вакцинации против коронавируса вакцинировать детей в возрасте 5—11 лет.

«Данные эффективности, представленные компанией Pfizer, указывают на эффективность порядка 91% в предотвращении заболевания среди детей 5—11 лет в рамках клинических исследований», — сообщается в Facebook-аккаунте государственного ведомства.

Старт вакцинации для данной возрастной группы будет определён в ближайшее время.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет лишь в особых случаях, например при риске развития у них тяжёлых форм заболевания.