Минздрав Израиля разрешил вакцинировать детей 5—11 лет в особых случаях

Министерство здравоохранения Израиля разрешило поликлиникам и больницам вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжёлых форм заболевания коронавирусом.

«Существуют особые обстоятельства, при которых возможно рассмотреть вариант вакцинации в каждом конкретном случае для детей в возрасте от 5 до 11 лет, в частности, если есть опасность развития тяжёлых форм болезни или летального исхода при заражении новым штаммом коронавируса. Предполагается ограничиться рекомендацией вакцинации тех, кто находится в группе повышенного риска», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава.

Израиль начал делать прививки от коронавируса подросткам 12—15 лет в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Израиль и Южная Корея договорились об обмене вакцинами против COVID-19.