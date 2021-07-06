Израиль и Южная Корея договорились об обмене вакцинами против COVID-19

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Израиль и Южная Корея достигли соглашения об обмене вакцинами против коронавирусной инфекции, согласно которому Израиль передаст Южной Корее 700 тыс. доз вакцины Pfizer, срок годности которой заканчивается в конце июля текущего года, а Южная Корея вернёт такое же количество доз в сентябре-октябре 2021 года.
Израиль и Южная Корея договорились об обмене вакцинами против COVID-19
  • © REUTERS/Lisi Niesner

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Нафтали Беннета.

«Мы договорились о взаимовыгодной сделке: Южная Корея получит вакцину из имеющихся у нас запасов, а мы — из их будущих поставок. Это обеспечит государству Израиль необходимый запас вакцин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Израиле из-за распространения штамма коронавируса «дельта» с 25 июня власти вернули обязательное ношение масок в помещениях.

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