Израиль и Южная Корея договорились об обмене вакцинами против COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Нафтали Беннета.
«Мы договорились о взаимовыгодной сделке: Южная Корея получит вакцину из имеющихся у нас запасов, а мы — из их будущих поставок. Это обеспечит государству Израиль необходимый запас вакцин», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Израиле из-за распространения штамма коронавируса «дельта» с 25 июня власти вернули обязательное ношение масок в помещениях.