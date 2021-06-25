В Израиле вернули масочный режим

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В Израиле из-за распространения штамма коронавируса «дельта» с 25 июня власти вернули обязательное ношение масок в помещениях.
В Израиле вернули масочный режим
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

«В связи с ростом заболеваемости Минздрав объявляет, что с сегодняшнего дня (25 июня. — RT) в 12:00 обязанность ношения маски применяется везде, где это не открытая территория», — говорится в заявлении.

При этом указывается, что маски необходимо носить везде, кроме собственного жилья и любых открытых пространств.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продолжать соблюдать масочный режим в России.

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