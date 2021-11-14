Боррель призвал стороны конфликта в Донбассе «не подливать масла в огонь»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта на юго-востоке Украины «не подливать масла в огонь».

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«В настоящий момент ситуация спокойная, мы находимся в контакте с нашим украинским партнёром. Я призываю все стороны действовать ответственно и не подливать масла в огонь», — приводит его слова ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал к деэскалации конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.