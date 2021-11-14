Боррель призвал стороны конфликта в Донбассе «не подливать масла в огонь»
- AP
Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«В настоящий момент ситуация спокойная, мы находимся в контакте с нашим украинским партнёром. Я призываю все стороны действовать ответственно и не подливать масла в огонь», — приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал к деэскалации конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин в беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.