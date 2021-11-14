Боррель призвал стороны конфликта в Донбассе «не подливать масла в огонь»

Короткая ссылка
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта на юго-востоке Украины «не подливать масла в огонь».
Боррель призвал стороны конфликта в Донбассе «не подливать масла в огонь»
  • AP

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«В настоящий момент ситуация спокойная, мы находимся в контакте с нашим украинским партнёром. Я призываю все стороны действовать ответственно и не подливать масла в огонь», — приводит его слова ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал к деэскалации конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить