Боррель заявил о необходимости контактов ЕС и Белоруссии по миграционному кризису

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.
Боррель заявил о необходимости контактов ЕС и Белоруссии по миграционному кризису
  • AP

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Глава верховной дипломатии ЕС напомнил, что у Европы по-прежнему есть поверенный в делах в Минске.

«Непризнание легитимности этого режима не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идёт о наших собственных интересах», — приводит слова Борреля ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией по ситуации с мигрантами. 

Он также заявил о готовности России помочь в разрешении миграционного кризиса.

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