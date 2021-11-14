Боррель заявил о необходимости контактов ЕС и Белоруссии по миграционному кризису
- AP
Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Глава верховной дипломатии ЕС напомнил, что у Европы по-прежнему есть поверенный в делах в Минске.
«Непризнание легитимности этого режима не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идёт о наших собственных интересах», — приводит слова Борреля ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией по ситуации с мигрантами.
Он также заявил о готовности России помочь в разрешении миграционного кризиса.