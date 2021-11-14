Общее число случаев коронавируса в ФРГ достигло более 5 млн

По состоянию на 14 ноября общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 5 млн.

По данным Института Роберта Коха, всего с начала пандемии в ФРГ зафиксировали 5 021 469 случаев COVID-19.

За последние сутки прирост составил 33 498 инфицированных, а ключевой недельный показатель заболеваемости составил 289 инфицированных на 100 тыс. населения. Ранее сообщалось об отметке в 191.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в еженедельном видеоподкасте предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что Вооружённые силы ФРГ намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.