Общее число случаев коронавируса в ФРГ достигло более 5 млн

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По состоянию на 14 ноября общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 5 млн.
Общее число случаев коронавируса в ФРГ достигло более 5 млн
  • AP

По данным Института Роберта Коха, всего с начала пандемии в ФРГ зафиксировали 5 021 469 случаев COVID-19.

За последние сутки прирост составил 33 498 инфицированных, а ключевой недельный показатель заболеваемости составил 289 инфицированных на 100 тыс. населения. Ранее сообщалось об отметке в 191.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в еженедельном видеоподкасте предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что Вооружённые силы ФРГ намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.

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