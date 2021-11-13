Der Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19

Вооружённые силы Германии намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании и так далее.

Уточняется, что к концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, а к католическому Рождеству — ещё столько же.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.