Der Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19

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Вооружённые силы Германии намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.
Der Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает Der Spiegel.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании и так далее.

Уточняется, что к концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, а к католическому Рождеству — ещё столько же.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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