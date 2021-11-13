Der Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19
- AP
Об этом сообщает Der Spiegel.
Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании и так далее.
Уточняется, что к концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, а к католическому Рождеству — ещё столько же.
Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей ФРГ о предстоящих тяжёлых неделях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.