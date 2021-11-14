Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии

Порядка 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полиция задержала 22 человека.

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи», — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

По данным правоохранительных органов, к настоящему моменту задержаны 22 гражданина Ирака.

В полиции также отметили, что мигранты забрасывают силовиков камнями — один из последних инцидентов произошёл в районе Колонии Клуковиче.

«Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был повреждён шлем, защищающий голову полицейского», — говорится в заявлении.

Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник ранее заявил в интервью телеканалу ОНТ об отсутствии серьёзных усилий со стороны Европейского союза по выстраиванию диалога для решения миграционного кризиса.

При этом, по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, в ЕС поддерживают контакты по мигрантам с Минском.