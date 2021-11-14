Избирательные участки открылись на выборах в Болгарии

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На президентских и парламентских выборах в Болгарии открылись избирательные участки.
Избирательные участки открылись на выборах в Болгарии
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Общее количество избирателей, по данным ЦИК Болгарии, составляет 6,6 млн. Страна разделена на 31 избирательный район.

В парламентских выборах принимают участие 27 партий. Чтобы пройти в Народное собрание, необходимо преодолеть барьер в 4%.

В президентской гонке участвуют 23 кандидата. По данным предвыборных опросов, граждане отдают предпочтение действующему государственному лидеру Румену Радеву.

Ранее сообщалось о результатах прошедших выборов в Никарагуа — победу одержал Даниэль Ортега с 75,92% голосов.

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