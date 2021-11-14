Блинкен выразил обеспокоенность давлением Китая на Тайвань

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса.

«(Блинкен. — RT) ... выразил обеспокоенность касательно продолжающегося военного, дипломатического и экономического давления КНР на Тайвань», — сказано в заявлении.

Кроме того, он подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности в Тайваньском проливе.

Блинкен также призвал Пекин к конструктивному диалогу для урегулирования данных проблем мирным путём.

Ранее глава МИД КНР заявил об угрозе стабильности в случае поддержки США независимости Тайваня.

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