Блинкен выразил обеспокоенность давлением Китая на Тайвань
«(Блинкен. — RT) ... выразил обеспокоенность касательно продолжающегося военного, дипломатического и экономического давления КНР на Тайвань», — сказано в заявлении.
Кроме того, он подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности в Тайваньском проливе.
Блинкен также призвал Пекин к конструктивному диалогу для урегулирования данных проблем мирным путём.
Ранее глава МИД КНР заявил об угрозе стабильности в случае поддержки США независимости Тайваня.