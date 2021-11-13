Глава МИД КНР заявил об угрозе стабильности в случае поддержки США независимости Тайваня
- globallookpress.com
Соответствующая информация приводится на сайте МИД Китая.
«История и реальность уже вполне доказали, что независимость Тайваня является самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал Ван И.
По его словам, «любое потворство и поддержка выступающим за независимость Тайваня силам разрушает мир в Тайваньском проливе».
Ранее сообщалось, что армия Китая проведёт боевое патрулирование в Тайваньском проливе на фоне визита конгрессменов США на остров.
Официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй заявил, что Китай выступает с осуждением визита конгрессменов США на Тайвань.