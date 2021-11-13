Глава МИД КНР заявил об угрозе стабильности в случае поддержки США независимости Тайваня

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Поддержка правительством Соединённых Штатов выступающих за независимость Тайваня сил может разрушить мир в Тайваньском проливе. Об этом в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.
Глава МИД КНР заявил об угрозе стабильности в случае поддержки США независимости Тайваня
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Соответствующая информация приводится на сайте МИД Китая.

«История и реальность уже вполне доказали, что независимость Тайваня является самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал Ван И.

По его словам, «любое потворство и поддержка выступающим за независимость Тайваня силам разрушает мир в Тайваньском проливе».

Ранее сообщалось, что армия Китая проведёт боевое патрулирование в Тайваньском проливе на фоне визита конгрессменов США на остров.

Официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй заявил, что Китай выступает с осуждением визита конгрессменов США на Тайвань.

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