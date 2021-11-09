Армия КНР проведёт патрулирование у берегов Тайваня

Армия Китая проведёт боевое патрулирование в Тайваньском проливе на фоне визита конгрессменов США на остров.

Reuters

«Девятого ноября командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая организовало боевое патрулирование в направлении Тайваньского пролива», — цитирует РИА Новости заявление командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat. Отмечается, что целью патрулирования является проверка потенциала различных родов войск. Также уточняется, что данная мера вызвана «серьёзными ошибочными действиями определённых стран» по тайваньскому вопросу. Ранее стало известно, что Китай выступает с осуждением визита конгрессменов США на Тайвань.