Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — сказано в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее в ЦПВС сообщалось, что члены «Белых касок» намерены организовать провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы затем обвинить правительственные силы в нанесении «неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.