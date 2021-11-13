Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 12 ноября в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В рамках заседания рассмотрены актуальные задачи дальнейшего развития евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделили сферам промышленного сотрудничества, оборота медицинских изделий, вопросам налогообложения при оказании услуг в электронной форме. Участники заседания утвердили дорожную карту по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС до 2025 года. Документ включает перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, определённым Евразийским межправительственным советом в апреле 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «одобрен проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме».

«Изменения фиксируют в праве союза термин «услуги в электронной форме» и способы уплаты НДС при оказании таких услуг. Документ будет направлен в адрес сторон для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там рассказали, что «стороны утвердили новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия».

«Внесены изменения в требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения, что позволит проводить оценку системы менеджмента качества в форме инспектирования производства с использованием средств дистанционного взаимодействия. Это необходимо для реализации возможности вывода на рынок медицинских изделий в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы распространения эпидемических заболеваний, а также предупреждения дефицита продукции на общем рынке медицинских изделий», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости стран Евразийского экономического союза продолжать наращивать кооперацию в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования устойчивого общего рынка.