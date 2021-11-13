Оверчук принял участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии

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Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 12 ноября в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Оверчук принял участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«В рамках заседания рассмотрены актуальные задачи дальнейшего развития евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделили сферам промышленного сотрудничества, оборота медицинских изделий, вопросам налогообложения при оказании услуг в электронной форме. Участники заседания утвердили дорожную карту по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС до 2025 года. Документ включает перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, определённым Евразийским межправительственным советом в апреле 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «одобрен проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме».

«Изменения фиксируют в праве союза термин «услуги в электронной форме» и способы уплаты НДС при оказании таких услуг. Документ будет направлен в адрес сторон для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там рассказали, что «стороны утвердили новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия».

«Внесены изменения в требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения, что позволит проводить оценку системы менеджмента качества в форме инспектирования производства с использованием средств дистанционного взаимодействия. Это необходимо для реализации возможности вывода на рынок медицинских изделий в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы распространения эпидемических заболеваний, а также предупреждения дефицита продукции на общем рынке медицинских изделий», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости стран Евразийского экономического союза продолжать наращивать кооперацию в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования устойчивого общего рынка.

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