Оверчук принял участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии
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«В рамках заседания рассмотрены актуальные задачи дальнейшего развития евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделили сферам промышленного сотрудничества, оборота медицинских изделий, вопросам налогообложения при оказании услуг в электронной форме. Участники заседания утвердили дорожную карту по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС до 2025 года. Документ включает перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, определённым Евразийским межправительственным советом в апреле 2021 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «одобрен проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме».
«Изменения фиксируют в праве союза термин «услуги в электронной форме» и способы уплаты НДС при оказании таких услуг. Документ будет направлен в адрес сторон для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания», — сообщили в пресс-службе правительства.
Там рассказали, что «стороны утвердили новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия».
«Внесены изменения в требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения, что позволит проводить оценку системы менеджмента качества в форме инспектирования производства с использованием средств дистанционного взаимодействия. Это необходимо для реализации возможности вывода на рынок медицинских изделий в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы распространения эпидемических заболеваний, а также предупреждения дефицита продукции на общем рынке медицинских изделий», — добавили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости стран Евразийского экономического союза продолжать наращивать кооперацию в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования устойчивого общего рынка.