Лукашенко рассказал о внутриполитических конфликтах в Европе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» заявил, что в Европе в настоящий момент происходят «драчки, накаты друг на друга».
Лукашенко рассказал о внутриполитических конфликтах в Европе
  • AP

«В Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга», — отметил он.

Лукашенко добавил, что все действия Польши, которые идут вразрез с политикой Евросоюза, координируются из США.

«Всё, что делают поляки вразрез с Евросоюзом, — это дядя Сэм отмашку дал. Они меня упрекают, и украинцы: «Вот там Лукашенко с Путиным: что Путин скажет — Лукашенко делает... Они там вместе». А я думаю: «Слушайте, ну не полякам, не Дуде и Моравецкому об этом говорить», — сказал белорусский лидер.

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что белорусская сторона готова к сотрудничеству с Евросоюзом по вопросу обеспечения безопасности на границе.

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