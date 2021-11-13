Глава МВД Польши заявил о готовности перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив её транзита. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Они (белорусские власти. — RT) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», — сказал Каминьский.

Он подчеркнул, что Белоруссия является важным транзитным государством.

«Мы об этом знаем, обдумываем, всё учитываем», — заявил Каминьский в ответ на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая.

По его словам, Польша направляет «соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого типа действия, или будут в полной изоляции — не только политической, но и экономической».

Ранее в МИД России заявили, что соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе.