В Польше заявили о применении мигрантами на границе с Белоруссией слезоточивого газа

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Польские пограничники утверждают, что мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, применили против них слезоточивый газ. Об этом сообщили в пограничной службе страны.
В Польше заявили о применении мигрантами на границе с Белоруссией слезоточивого газа
  • Reuters

«Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля», — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом.

«Рядом группа примерно из 100 мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы. Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применён в отношении польских силовиков», — добавили в погранслужбе Польши.

Подчёркивается, что польские пограничники «пресекли эту и другие попытки нелегального пересечения границы».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал об агрессивных действиях Польши в отношении мигрантов на белорусско-польской границе.

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