В МИД России сообщили о «вакцинной дискриминации» российских дипломатов на Западе
- © МИД РФ
Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«Вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался. Речь идёт не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты, при работе в европейских странах», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он отметил, что требование предъявлять паспорта вакцинации в некоторых западных странах «накладывает большие ограничения и сложности на работу» сотрудников МИД России в европейских государствах.
Лукьянцев подчеркнул, что в результате «вакцинной дискриминации» ограничивается право на свободу передвижения.
По словам дипломата, когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран и США, привитым своими национальными вакцинами, российская сторона такие QR-коды выдавала.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС в формате видеоконференции призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.