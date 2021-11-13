В МИД России сообщили о «вакцинной дискриминации» российских дипломатов на Западе

В МИД России рассказали, что работающие в странах Запада российские дипломаты сталкиваются с ограничением права на свободу передвижения из-за дискриминации «по вакцинному признаку».

Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался. Речь идёт не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты, при работе в европейских странах», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что требование предъявлять паспорта вакцинации в некоторых западных странах «накладывает большие ограничения и сложности на работу» сотрудников МИД России в европейских государствах.

Лукьянцев подчеркнул, что в результате «вакцинной дискриминации» ограничивается право на свободу передвижения.

По словам дипломата, когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран и США, привитым своими национальными вакцинами, российская сторона такие QR-коды выдавала.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС в формате видеоконференции призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.