Представители России и США обсудили сотрудничество по климату

Представители России и США на двусторонней встрече в Глазго достигли договорённости об укреплении сотрудничества по спутниковому мониторингу парниковых выбросов и метану.

«Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов», — заявил в комментарии ТАСС спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.

В то же время спецпосланник президента США по климату Джон Керри назвал отличной встречу с представителем российской делегации в рамках конференции в Глазго.

По словам вице-премьера России Алексея Оверчука, следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств пройдёт в ближайшие недели.