Оверчук анонсировал встречу представителей России и США по климатической повестке

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Следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств пройдёт в ближайшие недели. Такое заявление сделал вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук анонсировал встречу представителей России и США по климатической повестке
  • РИА Новости

«Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдёт в ближайшие недели, конкретное время пока не определено», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что первая встреча такого формата прошла в режиме видеоконференции до начала климатической конференции COP26 в Глазго, Шотландия.

«По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся», — заключил Оверчук.

Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам климата Джон Керри заявил, что представители России и США обсудили сокращение выбросов метана и ряд других вопросов на конференции в Глазго.

Также спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что Москва и Вашингтон обсудили шаги сотрудничества по климату.

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