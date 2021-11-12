Лавров обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений России и ЕС
- РИА Новости
Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2 + 2».
«Удалось буквально на ногах поговорить, как я уже сказал, но достаточно продолжительно с Шарлем Мишелем. В том числе и о том, что надо нам каким-то образом нормализовывать ситуацию между Москвой и Брюсселем, Евросоюзом имеется в виду», — сказал Лавров.
В октябре глава российского МИД заявил, что деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.