Лавров обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений России и ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках встречи в Париже с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил необходимость нормализации отношений между Россией и Евросоюзом.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2 + 2».

«Удалось буквально на ногах поговорить, как я уже сказал, но достаточно продолжительно с Шарлем Мишелем. В том числе и о том, что надо нам каким-то образом нормализовывать ситуацию между Москвой и Брюсселем, Евросоюзом имеется в виду», — сказал Лавров.

В октябре глава российского МИД заявил, что деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.