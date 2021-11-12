Макрон намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине и в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по ситуации на Украине. — RT), по вопросу Белоруссии также», — приводит его слова РИА Новости.

В октябре Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

Стороны отметили важность реализации Минских соглашений 2015 года как безальтернативной основы урегулирования на востоке Украины.

Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.