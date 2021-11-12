В ВОЗ допустили встречу по «Спутнику V» на следующей неделе

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что организация надеется на встречу по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» на следующей неделе.

«У нас были некоторые нормативные требования, по которым были необходимы уточнения, и, как мы уже сообщали, РФПИ подписал документы несколько недель назад», — приводит ТАСС её слова.

Симао отметила, что сотрудники организации находятся в диалоге с заявителем и российским правительством.

«Мы надеемся провести встречу по вакцине на следующей неделе», — добавила представитель ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа министерства с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону.