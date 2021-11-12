В ВОЗ допустили встречу по «Спутнику V» на следующей неделе

Короткая ссылка
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что организация надеется на встречу по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» на следующей неделе.
В ВОЗ допустили встречу по «Спутнику V» на следующей неделе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У нас были некоторые нормативные требования, по которым были необходимы уточнения, и, как мы уже сообщали, РФПИ подписал документы несколько недель назад», — приводит ТАСС её слова.

Симао отметила, что сотрудники организации находятся в диалоге с заявителем и российским правительством.

«Мы надеемся провести встречу по вакцине на следующей неделе», — добавила представитель ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа министерства с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить