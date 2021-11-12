В ВОЗ допустили встречу по «Спутнику V» на следующей неделе
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«У нас были некоторые нормативные требования, по которым были необходимы уточнения, и, как мы уже сообщали, РФПИ подписал документы несколько недель назад», — приводит ТАСС её слова.
Симао отметила, что сотрудники организации находятся в диалоге с заявителем и российским правительством.
«Мы надеемся провести встречу по вакцине на следующей неделе», — добавила представитель ВОЗ.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа министерства с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону.