Вершинин обсудил с генеральным директором МОМ ситуацию на белорусско-польской границе

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в Женеве обсудил с генеральным директором Международной организации по миграции (MOM) Антониу Виторину ситуацию на белорусско-польской границе.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной миграционной повестки дня».

«Особое внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Афганистане, Сирии и на белорусско-польской границе», — заявили в министерстве.

В МИД добавили, что «подтверждена готовность развивать дальнейшее сотрудничество в миграционной сфере между Россией и МОМ».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл вторые за два дня телефонные переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Отмечалось, что стороны обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.