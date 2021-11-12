Вершинин обсудил с генеральным директором МОМ ситуацию на белорусско-польской границе
- AP
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной миграционной повестки дня».
«Особое внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Афганистане, Сирии и на белорусско-польской границе», — заявили в министерстве.
В МИД добавили, что «подтверждена готовность развивать дальнейшее сотрудничество в миграционной сфере между Россией и МОМ».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл вторые за два дня телефонные переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.
Отмечалось, что стороны обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.