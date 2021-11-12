Путин: Россия выступает против протекционизма в мировой экономике
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«Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов», — сказал он.
Участники саммита планируют также обсудить постпандемийное восстановление экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона и определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.
RT вёл трансляцию мероприятия.