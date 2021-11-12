Путин: Россия выступает против протекционизма в мировой экономике

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Президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС в формате видеоконференции заявил, что Москва выступает за отказ от односторонних политически мотивированных ограничений в сфере мировой экономики.
Путин: Россия выступает против протекционизма в мировой экономике
  • © РИА Новости / POOL

«Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов», — сказал он.

Участники саммита планируют также обсудить постпандемийное восстановление экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона и определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.

RT вёл трансляцию мероприятия.

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