Шойгу: НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны страны Александра Фомина.
«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ», — сказал он.
По словам Фомина, на встрече главы оборонных и внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в мире, затронув тему стратегической стабильности и европейской безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации.