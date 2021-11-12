Шойгу: НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2» констатировал наращивание военного присутствия сил НАТО вблизи российских границ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны страны Александра Фомина.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ», — сказал он.

По словам Фомина, на встрече главы оборонных и внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в мире, затронув тему стратегической стабильности и европейской безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации.