Шойгу: НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2» констатировал наращивание военного присутствия сил НАТО вблизи российских границ.
Шойгу: НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны страны Александра Фомина.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ», — сказал он.

По словам Фомина, на встрече главы оборонных и внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в мире, затронув тему стратегической стабильности и европейской безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации.

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