Меркель призвала помнить, что пандемия коронавируса не закончилась

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель напомнила, что пандемия COVID-19 далека от завершения и призвала страны мира для борьбы с ней научиться быстро принимать превентивные меры.

«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну, и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец…, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно — это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», — приводит ТАСС слова Меркель.

11 ноября сообщалось, что за прошедшие сутки в Германии было выявлено 50 196 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом за всё время пандемии.

Исполняющий обязанности главы Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что стране предстоят «сложные недели» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.