Меркель призвала помнить, что пандемия коронавируса не закончилась

Короткая ссылка
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель напомнила, что пандемия COVID-19 далека от завершения и призвала страны мира для борьбы с ней научиться быстро принимать превентивные меры.

«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну, и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец…, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно — это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», — приводит ТАСС слова Меркель.

11 ноября сообщалось, что за прошедшие сутки в Германии было выявлено 50 196 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом за всё время пандемии.

Исполняющий обязанности главы Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что стране предстоят «сложные недели» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить