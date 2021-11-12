Меркель призвала помнить, что пандемия коронавируса не закончилась
«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну, и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец…, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно — это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», — приводит ТАСС слова Меркель.
11 ноября сообщалось, что за прошедшие сутки в Германии было выявлено 50 196 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом за всё время пандемии.
Исполняющий обязанности главы Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что стране предстоят «сложные недели» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.